１日、魯迅公園内の「梅園」。（上海＝新華社記者／黄安蒞）【新華社上海1月6日】中国上海市虹口区の魯迅公園内の「梅園」にある朝鮮半島抗日義士、尹奉吉（ユン・ボンギル）の生涯を伝える陳列館には1日、雨にもかかわらず多くの韓国人観光客の姿が見られた。尹奉吉は1932年4月29日、上海虹口公園（現在の魯迅公園）で行われた日本の「天長節（天皇誕生日）」の集会で爆弾を投げ、中国侵略日本軍の指揮官だった白川義則