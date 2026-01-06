日本テレビの水卜麻美アナが、6日放送の同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に出演。らしさあふれる“2026年の目標”を明かした。【写真あり】楽しそう！水卜麻美、2ショットで“夏休みの思い出”紹介番組では、2026年に3連休以上の休みが8回あると紹介していった。仕事始めの話題で、水卜アナが今の様子について「まだ、お正月気分がここまで…」と、目元まで手を上げて、顔をひょこっと出す仕草で笑いを誘った。その後、今