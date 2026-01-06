空手教室で練習する少女たち。奥で教えるのはハッサン・ライさん＝2025年12月、ガザ市（共同）イスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が昨年10月に停止したパレスチナ自治区ガザで、スポーツ活動が徐々に再開している。北部ガザ市の空手教室もその一つ。男性コーチは「子どもたちが戦闘の中で2年間過ごし、トラウマ（心的外傷）を負った。カラテで心身を支えたい」と語る。教室に通う約250人全員が初心者。食料不足による空腹を