アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。1月6日（火）の配信には、ロマンポルシェ。のボーカル＆説教担当、掟ポルシェが登場。借金にまつわる絶体絶命のピンチと、奇跡的な結末について語った。かつて多重債務で借金が200万円ほどに膨れ上がってしまったという掟ポルシェ。高田馬場駅のトイレで見つけた「あなたの借金一本にまとめます」という怪しい