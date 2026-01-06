Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａがこの日の取引終了後、日本肝胆膵オンコロジーネットワーク（東京都中央区）と共同で「ＤＦＰ－１１２０７」の胆道がんに対する医師主導治験（臨床第１／２相試験）を開始すると発表した。神奈川県立がんセンター（横浜市旭区）及びがん研究会有明病院（東京都江東区）において実施される。 出所：MINKABU PRESS