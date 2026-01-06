ブライトンは１月３日、ホームでバーンリーと対戦。三笘薫は昨年９月27日のチェルシー戦以来約３か月ぶりに先発出場を果たし、右足首の負傷から復帰後最長となる70分間プレーした。開始直後から定位置の左ウイングに入った三笘にボールが集まった。２分、ヤシン・アヤリのパスを受けるとカイル・ウォーカーとマッチアップし、すかさず仕掛けていく。内側に絞ってクロスのポーズ後に切り返して、ドリブルから中央への折り返しを