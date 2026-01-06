6日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3952枚だった。うちプットの出来高が6993枚と、コールの6959枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の717枚（59円安27円）。コールの出来高トップは5万3000円の1201枚（147円高256円）だった。 コールプット 出来高