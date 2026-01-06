6日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5776枚だった。うちプットの出来高が3560枚と、コールの2216枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の636枚（変わらず8円）。コールの出来高トップは5万5000円の325枚（220円高580円）だった。 コールプット 出来