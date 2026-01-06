6日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1397枚だった。うちプットの出来高が1305枚と、コールの92枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の983枚（18円）。コールの出来高トップは5万6500円の35枚（595円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格