中国石油集団の発表によると、東北部にある大慶油田の天然ガス生産量は15年連続で安定成長を維持し、2025年は61億立方メートルに達したとのことです。同油田は天然ガス生産量が過去最高を更新しただけでなく、グリーン電力の発電量も前年比58％増の11億3600万キロワット時（kWh）となりました。大慶油田は石油とガス資源の開発を拡大する一方、自社生産のために消費するエネルギー需要が大きく、分布範囲が広いなどの特徴に基づき