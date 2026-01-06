ABEMA¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¡ØÄáÉÓ&¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î2026¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤òÊüÁ÷¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤­¤¿¤ªÀµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼&ÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹­¤²¤ë¡È¿·¤¿¤Ê¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤¬¡¢²Ú¤òÅº¤¨¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤âÊÌÆÃÈÖ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ