立川競輪場のG3「鳳凰賞典レース」は3日目を終えた。2Rで山田駿斗（21＝千葉）がS級初勝利をマークした。「どこかしらで1着をと思っていたので獲れて良かった。（9車立てで）流れていて楽に感じる。久しぶりに捲りが出た。ペースが上がっているので捲りが出たのかなと思う。ヨコに来たらやばいぞ、と思わせないといけない。そこは意識している」新年の飛躍を期待できる21歳だ。