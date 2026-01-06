サンドウィッチマンの2人が、芦田愛菜に「人生最後に食べたい」とまで言わしめる至極の地元グルメを振る舞い、宮城の魅力を再発見する旅を繰り広げた。【映像】サンド伊達絶賛の油揚げ『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、特定の分野に情熱を注ぐ「博士ちゃん」たちが、独自の視点で知識を伝授するバラエティ番組である。今回は新春スペシャルとして、サンドウィッチマンの地元・宮城県を舞台に、番組MCの3人が里