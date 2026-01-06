新潟県佐渡市の佐渡署両津交番と佐和田交番に昨年１２月３１日、現金計３万１０円と寄付するとの趣旨のメモが届けられた。両津交番のメモには、送り主として「月光仮面」と書かれていた。同署は全額を県交通遺児基金に寄付する。同署によると、「月光仮面」の寄付は１９７４年から続いており、これが５３回目。両津交番の入り口近くに、硬貨のみ１万１０円がビニール袋に入れて置いてあった。同封のメモには「毎日１枚づつ集め