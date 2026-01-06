ボートレースからつのG3「オールレディースNewYearCup」は6日、3日目の開催を終えた。いよいよ7日は準優18の椅子を争う予選ラストを迎える。今節が4度目の当地参戦となる石原凪紗（22＝愛知）が、からつ初白星をゲットした。1号艇の3日目6R。コンマ11のトップスタートで、山川美由紀、小野生奈ら強敵を相手に逃げ切った。「1マークは（ターンマークを）もらしちゃったけど、押していましたね。道中は乗りづらかったけど