「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」を『news every.』直川貴博キャスターがお伝えします。◇◇◇6日も鳥取、島根で大きな地震があり、鳥取・米子市では自主避難所も開設されました。災害はいつ起こるか分かりません。「もしも」の備えが必要です。私は昨年春まで福島でアナウンサーをしていました。「3.11」当時も避難所ではスリッパが足りず、底冷えの寒さを靴下1枚で過ごした方も多かったそう