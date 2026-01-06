1月4日、俳優の和田正人が自身のXを更新。1月2・3日におこなわれた『第102回箱根駅伝』で、優勝した青山学院大学の5区で区間新記録を叩き出した主将・黒田朝日のガッツポーズについて言及。その私見が賛否を呼んでいる。「黒田選手をめぐっては、5区を走りトップに浮上する直前、早稲田大学の花田勝彦監督が乗っていた運営管理車にガッツポーズを見せました。その様子が一部ネット上で論議となっていたのです」（スポーツ紙記者