中日は6日、ミゲル・サノー内野手の獲得を発表した。サノーはメジャー通算722試合に出場して、打率.233、164本塁打、424打点の成績を残し、ツインズ時代の19年に34本塁打、21年にも30本塁打を放ったことのある長距離砲。ドミニカウインターリーグでは、12月19日現在24試合に出場して、打率.315、9本塁打、25打点、OPS1.039。中日課題の長打という部分では大いに期待が持てる。ナゴヤ球場からナゴヤドーム（現バンテリンドー