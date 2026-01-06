Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。現在、パワフルなサウンドと実用的なモバイルバッテリー機能を兼ね備えたJBLのポータブルスピーカー「CHARGE 5」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 JBL CHARGE5 Bluet