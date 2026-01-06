俳優の中村倫也（39歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「サンド屋台」（TBS系）に出演。“下積み時代”について語った。面白いトークをしたら絶品グルメをゲットできる企画「グルメ射的」で、“下積み時代”の話題になり、中村は「僕は18で仕事を始めて、朝ドラ『半分、青い。』（NHK）でバッと世の中の人に知ってもらったのが、32ぐらいだったと思うんですよ。その朝ドラやってる時もなんですけど、高円寺のちっちゃい一部