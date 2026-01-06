Xで投稿競馬の「2025年度JRA賞」受賞馬選考委員会が6日に行われ、フォーエバーヤング（牡4、矢作）が年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬、最優秀ダートホースの3冠に輝いた。馬主は「ウマ娘」で知られるCygamesの親会社サイバーエージェントで会長を務める藤田晋さん。自身のXで「誰かに言われた通り、私の前世は国かなんか救ってるんだと思います…」と反応した。フォーエバーヤングは投票総数248票中、226票を集めて年度代表馬に