ＮＨＫは６日、人気バンド・ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥが２月２６日に音楽番組「ＳＯＮＧＳ」（司会・大泉洋）の放送７００回を記念したスペシャルライブ（ＮＨＫホール、後７時開演）を行うことを発表した。番組は２００７年にスタート。放送開始から２０年目を迎え、また、まもなく迎える第７００回を記念したたライブになる。観覧申込は入場無料（※１月２１日正午から専用のお申し込みサイトで受付を開始する予