自民党の鈴木幹事長は政治の安定に向けて、国民民主党の連立政権入りに期待感を示しました。自民党鈴木俊一 幹事長「日本の国の政治の安定。これを取り戻す、確立するためにですね、国民民主党のご協力、それをぜひいただきたい」自民党の鈴木幹事長は、きょうの会見で「3党連立になれば、日本の政治の安定を確立することになる」と述べ、自民党と日本維新の会の連立に国民民主党が加わることに期待感を示しました。一方で