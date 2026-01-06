浜岡原子力発電所の再稼働審査で中部電力が地震の揺れを小さく見せていた疑いがあることが分かり、再稼働をめぐる審査は停止されました。この問題は、静岡県にある浜岡原発の3号機と4号機の再稼働審査の際、耐震設計の「基準地震動」について中部電力がデータを操作していたものです。意図的に地震の揺れを小さく見せていた疑いがあり、中部電力の林社長はきのう、「原子力事業に対する信頼を失墜させた」などと謝罪しました。原子