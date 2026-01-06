ボートレースからつのG3「オールレディースNewYearCup」は6日、3日目の開催を終えた。いよいよ7日は準優18の椅子を争う予選ラストを迎える。待望の初白星にようやく笑みがこぼれた。3日目の平山智加（40＝香川）は8Rに登場。3コースから捲り差して1着でゴールした。2日目は出足のなさに肩を落としていたが、何とか舟足を上積みさせた。「5走した中では一番バランスが取れていたかな。もちろん上位の方はいますし、1着で