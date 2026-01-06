地震の影響で外壁が崩れたとみられる建物＝6日午前11時30分ごろ、松江市鳥取、島根両県で最大震度5強を記録した地震で、気象庁は6日、海老田綾貴地震津波監視課長が記者会見し、地震活動の活発な状態が続いており、1週間程度は同程度の地震に注意するよう呼びかけた。震源の周辺では過去にも地震が続発したケースがあり、さらに強い揺れの地震が起こる恐れもあるとしている。気象庁によると、5強の約10分後にも最大震度5弱の地