不同意わいせつの容疑で、東京都品川区の無職の男（25）がきょう（6日）逮捕されました。 警察によりますと、男は8月8日、高松市内の商業施設内で30代の女性に対し、同意がないのに、着衣の上から胸を手で触り、さらに女性の尻に自身の下半身を押し当てるなどのわいせつな行為をした疑いです。 女性からの被害届を受けて、警察が防犯カメラなどを捜査した結果、男の容疑が確認できたため逮捕したものです。 調べに対して、男は