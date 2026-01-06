横浜ＦＭは６日、ＤＦトーマス・デン、ジェイソン・キニョーネスと明治安田Ｊ１百年構想リーグおよび２０２６／２７シーズンの契約に合意したことを発表した。加入１年目のキニョーネスは対人と空中戦の強さで守備の大黒柱として君臨し、昨季は２２試合で２得点を記録。負傷離脱もあったが、復帰後はＤＦ角田とのセンターバックコンビで守備に安定感をもたらし、Ｊ１残留に大きく貢献した。また新潟から加入したデンは２２試