Ｊ１川崎は６日、麻生グラウンドで２６年百年構想リーグに向けて始動した。岡山から新加入のスベンド・ブローダーセンが練習後、報道陣の取材に応じ、流ちょうな日本語で受け答えした。ドイツ出身のＧＫは「今日もたくさんサポーターが来ているし、チームの雰囲気もみんな元気だった。ＧＫのグループも、いい選手たちがいる。私もこのチームの力になりたい」と話した。２１年から横浜ＦＣで、２４年からは２年間岡山でプレーし