東京Vが6日、よみうりランドの練習場で始動、新体制発表会見も行った。初日から約2時間、体を動かしたが、数チームからオファーをもらいながら、残留を決断したMF森田晃樹（25）は「確定ではなかったが、城福さんがやるんじゃないかというのはひとつ判断材料になった。自分が成長できるかと思った」城福監督の続投が決め手となったことを明かした。さらに今季から背番号も10番に。ラモス瑠偉氏らが付けた栄光の番号で、森田自