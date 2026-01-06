J1川崎の始動日に練習する新加入の谷口（手前）＝川崎市J1川崎が6日、川崎市で2026年の初練習を行った。昨季はJ1で最多67得点をマークした一方、3番目に多い57失点を喫して8位。東京Vから新加入のDF谷口栄斗は「絶対に点を取れるチーム。だからこそ守備が大事になってくる。失点は少し（プレーが）軽い部分があると思うので、そういった部分は練習から伝えることができればいい」と決意を述べた。高校年代まで東京Vの育成組織