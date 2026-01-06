静岡県浜松市天竜区で昨年末から、親子とみられる野生の猿２頭が出没し、住民がけがを負う事案が相次いでいる。市によると、昨年１２月３１日〜今年１月４日の５日間で、高齢者ら１１人が腕や脚をひっかかれたり、かみつかれたりした。いずれも軽傷という。市は、箱わなを増設し、麻酔銃による捕獲を試み、５日朝、麻酔銃を使って子猿を捕獲した。６日以降も、親猿の捕獲を続けるという。