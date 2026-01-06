広島・栗林良吏投手と森浦大輔投手が６日、マツダスタジアムの屋内練習場で自主トレを公開した。午前１０時１８分、キャッチボール中に島根県東部を震源とする最大震度５強の地震が発生。マツダスタジアムでも震度３が計測されたが練習を続け、地震発生を伝えられると驚いた様子を見せた。球場施設で大きな被害はなかった。