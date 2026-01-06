始業式後のホームルーム岡山市北区・牧石小学校 岡山市などの公立の小中学校で6日、3学期が始まりました。 岡山市北区玉柏の牧石小学校の始業式では、渡邊将勝校長が全校児童200人余りに向け「自分から動く人になって下さい。3学期は短いのでさっそくやってみようという気持ちを大切にしてください」などと新年のあいさつをしました。 始業式の後は、それぞれの教室でホームルームを行