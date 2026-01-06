【AZ-10EX シーパンツァー 暗黒軍仕様】 予約開始：1月14日 発売日・価格：未定 「T-SPARK ZONE」流通限定商品（タカラトミーモール含む） タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-10EX シーパンツァー 暗黒軍仕様」を1月14日から予約開始することを