俳優の松山ケンイチが6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新年早々、「ぎっくり背中」に見舞われたことを明かし、ファンから多くの反響が寄せられている。松山は「【背中ギックリやらかしました】」と書き出し、「皆さんこんにちは本厄の松山です早速本厄の恩恵を頂きました」と、2026年が本厄であることに触れつつ、ユーモアを交えて報告した。症状については「朝着替えたら背中に電気走って動けなくなりました」と説明。しかし