日本銀行本店＝東京都中央区6日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが上昇し、終値利回りは前日より0.015％高い2.130％を付けた。1999年2月以来、26年11カ月ぶりの高水準となった。外国為替市場で円相場が安値圏で推移しており、物価高騰を懸念する日銀が今後も利上げを継続するとの見方が広がった。国債価格が下落するとの思惑から売り注文が出て、利回りが上がった。大阪取引所