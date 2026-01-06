SNIDEL HOMEから、新木優子との待望の第3弾コラボレーションが登場します。愛犬シュナウザーやフラワーモチーフを散りばめたデザインは、おうち時間はもちろん、ワンマイルにも活躍するラインアップ。素材や配色、シルエットまで細部にこだわり、リラックスしながらも気分が高まる仕上がりに。日常にそっと寄り添う、今の気分にぴったりなスペシャルコレクションです。 シュナウザーが主役のニット