お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が5日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。理想の男性として、お笑いコンビ・大自然のロジャー（38）を挙げた。「強めの人というか、がっしりした人が好きで。芸人さんで言うなら、大自然のロジャーさん。無人島から来たみたいな感じ。みなぎる力みたいなのが欲しい」とロジャーからは生命力の強さを感じるという。「実際に本当に好きだったんです、ロジャ