プロレスラーの棚橋弘至が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新した。前日4日に東京ドームで行われた引退興行を終え、率直な心境を明かしたことがファンの間で大きな反響を呼んでいる。棚橋は「帰宅しました」と報告。続けて、26年間のレスラー人生の集大成となった大舞台を振り返り、「東京ドーム大会。超満員。たくさんの応援！ありがとうございました」と、会場を埋め尽くしたファンへ感謝の思いをつづった。「100年に1人の逸材