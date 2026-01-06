中国のトレンド玩具市場で高い人気を誇ってきたポップマート（POP MART）のキャラクター「ラブブ」を巡り、価格の調整局面が鮮明になっています。かつて高騰を続けていた二次流通市場の価格はこのところ大きく下落し、消費者や投資家の心理にも変化が表れています。12月に入り、定価594元（約1万3000円）のシリーズが二次流通プラットフォームで平均1478元（約3万3000円）から同632元（約1万4000円）前後にまで下落したほか、単品