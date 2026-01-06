女優の山本舞香が6日、自身のInstagramを更新した。同日に鳥取県と島根県で発生した震度5強の地震を受け、地元への想いをつづり、注意を呼びかけている。この日、鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震が発生。鳥取県出身の山本はストーリーズ機能を使い、「島根、鳥取の皆様大丈夫ですか？すごく揺れましたね。」と、ファンや地元住民の安否を気遣った。続けて、自身の行動について「実家に飛んで帰りました。チビたちも無事でし