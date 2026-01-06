Image: GameSir//YouTube ゲームパッドでハンドル回そう。シューティングにRPGにアクションにと、テレビゲームにはいろんなジャンルがありますよね。だけどレーシングゲームは、ハンドルやアクセルなど実車に近い操作感があった方が、より没入できます。十字キーでコーナリングをするのは、現実と離れすぎていてなんか違う気がしますもんね。ライト層や入門用にピッタリGAMESIRの「Swift Dri