¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥¦¥à¸÷Àþ¤«¡×4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óDASH¡×¤Ë¥Ð¥¹¾èµÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óDASH¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÆÁÅç¤Ç¡¢¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÀ¥¸ÍÆâµòÅÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤±¤§¸æÌòÌÜ¤Ç¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤è¡Á¡×¤ÈÊý¸À¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËX¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢STU48¤Î¹©Æ£Íý»Ò¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÂô»³»ý¤Æ¤¿¤é¤¤¤Ê¤¡¡Á¤È»×¤Ã¤Á¤ç¤ëÃÏ¸µ»³¸ý¸©¤â!!!¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Î¤¾¤«