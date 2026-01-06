2026年はJ２初参戦の栃木シティは１月６日、契約満了でピーター・ウタカ（41歳）の退団を発表した。元ナイジェリア代表のFWは2025シーズンに栃木Cに加入。28試合に出場して９得点と健在ぶりを示し、チームのJ３優勝＆J２昇格に貢献した。クラブの公式サイトを通じて、ウタカはまず「昨年は多大なるサポートありがとうございました」と感謝のコメント。「残念ながら今シーズンは栃木シティで活動を続けることができませんが、