格闘技イベント「BreakingDown」のCOOを務める溝口勇児氏が、自身のX（旧Twitter）を更新した。SNS上で拡散されている男子学生による暴行動画について言及し、その痛烈な物言いが波紋を広げている。発端となったのは、学校のトイレとみられる場所で撮影された動画だ。一人の男子生徒が、抵抗できない様子の生徒に対し一方的に殴る蹴るの暴行を加える様子が収められており、SNS上で拡散。報道によれば、栃木県内の高校で起きた事案