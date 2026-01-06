AT車のエンスト東京都町田市で昨年7月、高齢者施設の送迎車が坂道を下って電柱に衝突し、乗っていた施設利用者が死傷した事故で、警視庁は6日、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで、運転していた女性（74）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、車はオートマチック（AT）車。シフトレバーは「R（後進）」に入っていたが、下り坂で前進し、エンストしてブレーキが利きにくくなったとみ