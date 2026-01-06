錦織圭男子テニスの世界ランキング238位で36歳の錦織圭（ユニクロ）が6日、キャンベラで行われたツアー下部大会のシングルス1回戦でチェコ選手との今季初戦に臨み、1―6、2―2で途中棄権した。マネジメント会社によると、肩の不調が理由で、エントリーしている全豪オープン予選（12日開始）の出場は不透明という。元世界4位の錦織は昨季、腰痛で全米オープンを欠場したほか、右肩痛でも大会出場を見送っている。11月には横浜市