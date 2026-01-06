冬の主役＜３＞カーリング女子吉村紗也香３３（フォルティウス）ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。「やっとつかみ取れた」初めて五輪出場を目指したのは１０歳代だった頃の２０１０年バンクーバー大会。５度目の挑戦で、ついにミラノ・コルティナ大会の出場権を手に入れた。「届きそうで届かなかった