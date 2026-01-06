（大石邦彦アンカーマン）2026年が動き始めましたが、このお正月に初詣に行った人もいると思います。その初詣で「お賽銭」をいくら使ったかについての調査結果があります。 【写真を見る】“お賽銭の予算”多い県はどこ? 前回は愛知が1位で694円 今回の1位は1925円 今年はスポーツのビッグイベント多数 ウマくいく年に… 2026年の主な予定をチェック まずは、2019年の結果から見てみましょう（出典 ソニー生命